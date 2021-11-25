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البث الحي
56:56

الحصاد (2021/11/24)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2021/11/24) عدة مواضيع، وكان من أبرزها: في السودان.. مظاهرات مرتقبة رفضا لاتفاق البرهان وحمدوك. الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
24/11/2021
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