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الحصاد (2021/11/24)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2021/11/24) عدة مواضيع، وكان من أبرزها: في السودان.. مظاهرات مرتقبة رفضا لاتفاق البرهان وحمدوك. الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.