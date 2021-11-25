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02:37

الأزمة الاقتصادية تضاعف معدلات العنف ضد المرأة اللبنانية

تشير التقارير الصادرة عن جمعيات أهلية لبنانية إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة بالتوزاي مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين.
25/11/2021
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