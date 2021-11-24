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البث الحي
20:24

حياة ذكية (24/11/2021)

تناولت خلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تقنية، أبرزها: تقنية “التزييف العميق”، وسيارة كهربائية جديدة تدخل السوق وتقلب موازينه، وطرق الحفاظ على بطارية السيارات الكهربائية لأطول مدة ممكنة..
24/11/2021
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النشرة الاقتصادية (2021/11/25)

مدة الفيديو 05 minutes 27 seconds

الأزمة الاقتصادية تضاعف معدلات العنف ضد المرأة اللبنانية

مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

مدة الفيديو 01 minutes 32 seconds

توقعات بانحسار الضغوط المالية وزيادة الإيرادات في العراق

مدة الفيديو 02 minutes 21 seconds
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