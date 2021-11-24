20:24

حياة ذكية (24/11/2021)

تناولت خلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تقنية، أبرزها: تقنية “التزييف العميق”، وسيارة كهربائية جديدة تدخل السوق وتقلب موازينه، وطرق الحفاظ على بطارية السيارات الكهربائية لأطول مدة ممكنة..