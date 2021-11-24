تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
20:24
حياة ذكية (24/11/2021)
تناولت خلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تقنية، أبرزها: تقنية “التزييف العميق”، وسيارة كهربائية جديدة تدخل السوق وتقلب موازينه، وطرق الحفاظ على بطارية السيارات الكهربائية لأطول مدة ممكنة..
24/11/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
النشرة الاقتصادية (2021/11/25)
play
مدة الفيديو 05 minutes 27 seconds
05:27
الأزمة الاقتصادية تضاعف معدلات العنف ضد المرأة اللبنانية
play
مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds
02:37
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو
play
مدة الفيديو 01 minutes 32 seconds
01:32
توقعات بانحسار الضغوط المالية وزيادة الإيرادات في العراق
play
مدة الفيديو 02 minutes 21 seconds
02:21
مقاطع حول هذه القصة
النشرة الاقتصادية (2021/11/25)
play
مدة الفيديو 05 minutes 27 seconds
05:27
الأزمة الاقتصادية تضاعف معدلات العنف ضد المرأة اللبنانية
play
مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds
02:37
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو
play
مدة الفيديو 01 minutes 32 seconds
01:32
توقعات بانحسار الضغوط المالية وزيادة الإيرادات في العراق
play
مدة الفيديو 02 minutes 21 seconds
02:21
المزيد من التقارير الإخبارية
النشرة الاقتصادية (2021/11/25)
الأزمة الاقتصادية تضاعف معدلات العنف ضد المرأة اللبنانية
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو
توقعات بانحسار الضغوط المالية وزيادة الإيرادات في العراق
الأكثر قراءة
4 جبهات مشتعلة في إثيوبيا وآبي أحمد يقود المعارك في الخطوط الأمامية
تجاهل الدول العربية إلا واحدة.. بايدن يدعو أكثر من 100 دولة إلى قمة الديمقراطية
بعد زيارة محمد بن زايد لأنقرة.. 3ملفات تبطئ التطبيع التركي المصري، فما هي؟
بطلة “السقوط في بئر سبع”.. وفاة انشراح موسى أشهر جاسوسة مصرية لإسرائيل