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57:57
الحصاد (2021/11/23)
تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/11/23) العديد من المواضيع منها: بايدن يستخدم الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لوقف ارتفاع الأسعار بعد انضمام دول لقراره.
23/11/2021
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