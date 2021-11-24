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الحصاد (2021/11/23)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/11/23) العديد من المواضيع منها: بايدن يستخدم الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لوقف ارتفاع الأسعار بعد انضمام دول لقراره.