تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
57:57

الحصاد (2021/11/23)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/11/23) العديد من المواضيع منها: بايدن يستخدم الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لوقف ارتفاع الأسعار بعد انضمام دول لقراره.
23/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد2021/11/21

مدة الفيديو 56 minutes 49 seconds

الحصاد (2021/11/20)

مدة الفيديو 57 minutes 53 seconds

الحصاد (2021/11/19)

مدة الفيديو 56 minutes 51 seconds

الحصاد (2021/11/18)

مدة الفيديو 58 minutes 06 seconds
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد2021/11/21

مدة الفيديو 56 minutes 49 seconds

الحصاد (2021/11/20)

مدة الفيديو 57 minutes 53 seconds

الحصاد (2021/11/19)

مدة الفيديو 56 minutes 51 seconds

الحصاد (2021/11/18)

مدة الفيديو 58 minutes 06 seconds
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة