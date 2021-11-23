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قصص تعكس معاناة حراس أبراج الاتصالات بين الأردن والعراق

يعيش حراس أبراج الاتصالات على طول الحدود الصحراوية بين الأردن والعراق، وسط أجواء معزولة وظروف معيشية صعبة في ظل مرتبات شهرية لا تفي بمتطلبات الحياة اليومية.