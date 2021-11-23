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قصتي- في حالة نادرة جدا.. قطة تتبنى فراخ الدجاج

بحنان واهتمام لا يقلان عما تظهره الأم، ترعى قطة في إحدى القرى التابعة لناحية “حرير” -بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق- نحو 20 من فراخ الدجاج.