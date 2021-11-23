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21:55

تأملات (23/11/2021)

تناولت حلقة “تأملات” ضمن فقراتها مواضيع مختلفة من أبرزها مسيرة أبي الأسود الدؤلي الذي يعدّ أول من وضع علم النحو في اللغة العربية، ومعنى المثل القائل: إيَّاكِ أعني واسمَعي يا جارَة..
23/11/2021
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