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23:38

خارج النص- الدولة المارقة

تناولت حلقة (2021/11/21) من برنامج “خارج النص” كتاب “الدولة المارقة” للكاتب الأميركي نعوم تشومسكي، والذي استعرض خلاله مصطلح الدول المارقة واستخداماته السياسية دعائيا وموضوعيا.
21/11/2021
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