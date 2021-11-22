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23:38
خارج النص- الدولة المارقة
تناولت حلقة (2021/11/21) من برنامج “خارج النص” كتاب “الدولة المارقة” للكاتب الأميركي نعوم تشومسكي، والذي استعرض خلاله مصطلح الدول المارقة واستخداماته السياسية دعائيا وموضوعيا.
21/11/2021
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