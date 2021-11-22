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بريطانيا تطالب بتحرك دولي لمنع التحيز العرقي في الأجهزة الطبية

طالبت السلطات الصحية في بريطانيا بتحرك دولي في مسألة الأجهزة الطبية، مثل أجهزة قياس الأكسجين التي تعمل بشكل أفضل مع ذوي البشرة البيضاء.