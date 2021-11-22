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56:49
الحصاد2021/11/21
سلطت ليلى الشيخلي الضوء في ملف الحصاد بتاريخ 2021/11/21 على عدة ملفات هي السودان.. اتفاق حمدوك والبرهان على المحك ليبيا.. أمر بوقف ترشح سيف الإسلام وحفتر إثيوبيا.. المعارك تقترب من أديس ابابا
21/11/2021
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