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البث الحي
56:49

الحصاد2021/11/21

سلطت ليلى الشيخلي الضوء في ملف الحصاد بتاريخ 2021/11/21 على عدة ملفات هي السودان.. اتفاق حمدوك والبرهان على المحك ليبيا.. أمر بوقف ترشح سيف الإسلام وحفتر إثيوبيا.. المعارك تقترب من أديس ابابا
21/11/2021
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