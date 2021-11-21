تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:54

مؤسسات حقوقية تصنف العراق من أكثر الأماكن خطورة للعمل الصحفي.. لماذا؟

تصنف كثير من المؤسسات الحقوقية الدولية العراق كأحد أكثر الأماكن في العالم خطورة للعمل الصحفي لأسباب، أبرزها: الإفلات من العقاب، وضعف المساءلة.
21/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

وزير الدفاع الأميركي يحذر من نشر قوة "ساحقة" في الشرق الأوسط

مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds

إندونيسيا.. كيف تساعد الحكومة الأطفال الأيتام؟

مدة الفيديو 02 minutes 43 seconds

بريطانيا تعلن خطة تطعيم إجبارية للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية والصحية

مدة الفيديو 02 minutes 16 seconds

"لا لإلزامية اللقاح ولا للإغلاق مجددا".. هُتاف عابر للقارات تزامنا مع تزايد إصابات كورونا

مدة الفيديو 03 minutes 18 seconds
مقاطع حول هذه القصة

وزير الدفاع الأميركي يحذر من نشر قوة "ساحقة" في الشرق الأوسط

مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds

إندونيسيا.. كيف تساعد الحكومة الأطفال الأيتام؟

مدة الفيديو 02 minutes 43 seconds

بريطانيا تعلن خطة تطعيم إجبارية للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية والصحية

مدة الفيديو 02 minutes 16 seconds

"لا لإلزامية اللقاح ولا للإغلاق مجددا".. هُتاف عابر للقارات تزامنا مع تزايد إصابات كورونا

مدة الفيديو 03 minutes 18 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة