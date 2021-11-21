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مؤسسات حقوقية تصنف العراق من أكثر الأماكن خطورة للعمل الصحفي.. لماذا؟

تصنف كثير من المؤسسات الحقوقية الدولية العراق كأحد أكثر الأماكن في العالم خطورة للعمل الصحفي لأسباب، أبرزها: الإفلات من العقاب، وضعف المساءلة.