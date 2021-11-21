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"لا لإلزامية اللقاح ولا للإغلاق مجددا".. هُتاف عابر للقارات تزامنا مع تزايد إصابات كورونا

تجددت المظاهرات الرافضة لسياسات الحكومات الرامية للحد من تفشي وباء كورونا العائد في موجة خامسة.
20/11/2021
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