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بيلاروسيا تنقل ألفي لاجئ إلى مركز للإيواء قرب حدود بولندا

يواصل نحو ألفي لاجئ انتظارهم في مركز للإيواء قرب الحدود البيلاروسية البولندية، بسبب تباعد وجهات النظر بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.