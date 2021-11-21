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بريطانيا تعلن خطة تطعيم إجبارية للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية والصحية

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة تقضي بإجبارية تطعيم العاملين في دور الرعاية الاجتماعية والصحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
20/11/2021
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