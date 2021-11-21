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57:53
الحصاد (2021/11/20)
ناقش حسن جمول في ملف الحصاد (2021/11/20) عدة ملفات منها: تصاعد الهجمات بين التحالف والحوثيين،جهبات القتال تتسع في إثيوبيا، جدل الانتخابات يشتد في ليبيا،سجال طهران وواشنطن قبيل فيينا.
20/11/2021
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