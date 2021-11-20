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سخونة على حبهات المعارك في اليمن والتحالف والحوثي يتحدثان عن ضربات موجعة

شهدت الحرب الدائرة في اليمن بين قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات من جهة ومقاتلي جماعة الحوثي (أنصار الله) احتداما في أكثر من موقع،