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سخونة على حبهات المعارك في اليمن والتحالف والحوثي يتحدثان عن ضربات موجعة

 شهدت الحرب الدائرة في اليمن بين قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات من جهة ومقاتلي جماعة الحوثي (أنصار الله) احتداما في أكثر من موقع،
20/11/2021
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مقتل مستوطن وجرح 4 أشخاص بالقدس.. من قام بالعملية؟ Workers clean the pavement of blood following a shooting incident in Jerusalem's Old City November 21, 2021. REUTERS/Ammar Awad TPX IMAGES OF THE DAY

مقتل مستوطن وجرح 4 أشخاص بالقدس.. من قام بالعملية؟

مدة الفيديو 02 minutes 13 seconds

قطاع الكرتون.. كيف نجحت السلسلة التركية "رفدان طايفة" في جذب ملايين المشاهدات؟

مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds

وزير الدفاع الأميركي يحذر من نشر قوة "ساحقة" في الشرق الأوسط

مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds
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