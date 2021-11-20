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اليوم العالمي للطفل.. كيف أثرت جائحة كورونا على حقوقه؟

يحتفل العالم بيوم الطفل، وقد اختارت الأمم المتحدة اللون الأزرق للتذكير بحقوق الأطفال في كل المجتمعات، ولعل من أهمها حق التعليم والصحة.