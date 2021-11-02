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من الفضاء.. ظاهرة التغير المناخي

تعرض الجزيرة في هذا التقرير ظاهرة التغير المناخي وآثارها من زوايا مختلفة، وشرح أسبابها وأسباب ارتفاع حرارة الأرض، لكن من الفضاء.