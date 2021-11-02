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رغم رفض الحكومة.. تجار المخدرات يواصلون عملهم في أفغانستان

سوق الأفيون في ولاية قندهار ما زال قائما رغم إقفال عدد كبير من المحال فيه. فبعد وصول حكومة طالبان ارتفع سعر الأفيون بسبب رفض الحكومة زراعته والاتجار به.