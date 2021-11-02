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اليمن.. معاناة النازحين في مدينة مأرب

تحولت مدينة مأرب خلال 7 سنوات من الحرب ملاذا لأكثر من مليون نازح من مختلف أماكن اليمن، لكن مأرب الآن أصبحت في مرمى النيران حيث يحاول الحوثيون السيطرة عليها.