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01:23
الصيد البحري ما بعد البريكست
نتعرف في هذا التقرير على جذور الخلاف المحتدم بين بريطانيا وفرنسا حول الصيد البحري، وعلى واقع الصيادين البريطانيين والفرنسيين في خضم الجدل الحاصل بعد الخروج من البركيست.
2/11/2021
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