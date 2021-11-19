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02:21
رغم الوساطات.. لماذا تتواصل المعارك في إثيوبيا؟
تتواصل المعارك في مختلف جبهات القتال شمالي إثيوبيا بين الجيش وجبهة تيغراي. أما سياسيا، يواصل المبعوث الأميركي جهوده الدبلوماسية في أديس أبابا.
19/11/2021
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