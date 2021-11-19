02:21

رغم الوساطات.. لماذا تتواصل المعارك في إثيوبيا؟

تتواصل المعارك في مختلف جبهات القتال شمالي إثيوبيا بين الجيش وجبهة تيغراي. أما سياسيا، يواصل المبعوث الأميركي جهوده الدبلوماسية في أديس أبابا.