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58:06

الحصاد (2021/11/18)

تابعت سلمى الجمل في الحصاد (2021/11/18) العديد من المواضيع كان من أبرزها: عودة نحو 430 عراقيا إلى بلادهم بعد معاناة على الحدود البيلاروسية البولندية.
18/11/2021
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