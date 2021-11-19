58:06

الحصاد (2021/11/18)

تابعت سلمى الجمل في الحصاد (2021/11/18) العديد من المواضيع كان من أبرزها: عودة نحو 430 عراقيا إلى بلادهم بعد معاناة على الحدود البيلاروسية البولندية.