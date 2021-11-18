تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:34

الولايات المتحدة.. الاحتياطي الاستراتيجي من النفط

الولايات المتحدة.. الاحتياطي الاستراتيجي من النفط
18/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والأساسية باليمن

مدة الفيديو 01 minutes 26 seconds

أكثر من 15 مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا

مدة الفيديو 02 minutes 05 seconds

جهود دبلوماسية بشأن إثيوبيا لوقف الحرب

مدة الفيديو 01 minutes 42 seconds

تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

مدة الفيديو 01 minutes 55 seconds
مقاطع حول هذه القصة

ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والأساسية باليمن

مدة الفيديو 01 minutes 26 seconds

أكثر من 15 مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا

مدة الفيديو 02 minutes 05 seconds

جهود دبلوماسية بشأن إثيوبيا لوقف الحرب

مدة الفيديو 01 minutes 42 seconds

تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

مدة الفيديو 01 minutes 55 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة