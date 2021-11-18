57:30

الحصاد 2021/11/17

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد بتاريخ 2021/11/17 عدة ملفات منها السودان.. انسداد واحتجاجات وواشنطن تؤكد أن حمدوك مصدر الشرعية قبيل استئناف مفاوضات النووي الإيراني.. اجتماع أميركي خليجي بشأن إيران \.

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