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57:30

الحصاد 2021/11/17

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد بتاريخ 2021/11/17 عدة ملفات منها السودان.. انسداد واحتجاجات وواشنطن تؤكد أن حمدوك مصدر الشرعية قبيل استئناف مفاوضات النووي الإيراني.. اجتماع أميركي خليجي بشأن إيران \.
17/11/2021
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