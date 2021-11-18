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الاحتلال يعزل بجدار الفصل قرية لاسيفر عن محيطها الفلسطيني

ضيق الاحتلال الإسرائيلي الخناق على قرية لاسيفر وعزلها عن محيطها الفلسطيني وعمقها في مدينة الخليل بعد أن عزلها بجدار الفصل العنصري،