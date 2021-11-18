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02:34

الاحتلال يعزل بجدار الفصل قرية لاسيفر عن محيطها الفلسطيني

ضيق الاحتلال الإسرائيلي الخناق على قرية لاسيفر وعزلها عن محيطها الفلسطيني وعمقها في مدينة الخليل بعد أن عزلها بجدار الفصل العنصري،
18/11/2021
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