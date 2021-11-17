23:03

حياة ذكية (17/11/2021)

تناولت حلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تقنية من أبرزها: أفضل 3 كاميرات لتصوير الواقع الافتراضي والمعزز، وكلية اصطناعية قد تغير حياة ملايين البشر، وسيارة مستقبلية من الصانع الألماني أودي..