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02:28
تشييع جثمان الشهيد صدام بني عودة بمحافظة طوباس
شيع أهالي محافظة طوباس جثمان الشهيد صدام بني عودة الذي سقط برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال لدى اقتحامه المحافظة بهدف اعتقال مواطنين.
17/11/2021
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