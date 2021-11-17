تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
55:25
الحصاد (2021/11/16)
ناقشت ألسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2021/11/16) عدة ملفات من أبرزها: السودان.. واشنطن تدخل على خط الأزمة والبرهان يقدم تطمينات لها اليمن.. الأمم المتحدة تؤكد عدم علمها بانسحاب القوات المشتركة
16/11/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد 2021/11/14
play
مدة الفيديو 56 minutes 46 seconds
56:46
الحصاد 2021/11/13
play
مدة الفيديو 57 minutes 15 seconds
57:15
الحصاد (2021/11/12)
play
مدة الفيديو 57 minutes 24 seconds
57:24
الحصاد 2021/11/11
play
مدة الفيديو 57 minutes 42 seconds
57:42
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد 2021/11/14
play
مدة الفيديو 56 minutes 46 seconds
56:46
الحصاد 2021/11/13
play
مدة الفيديو 57 minutes 15 seconds
57:15
الحصاد (2021/11/12)
play
مدة الفيديو 57 minutes 24 seconds
57:24
الحصاد 2021/11/11
play
مدة الفيديو 57 minutes 42 seconds
57:42
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد 2021/11/14
الحصاد 2021/11/13
الحصاد (2021/11/12)
الحصاد 2021/11/11
الأكثر قراءة
12 منتخبا للظفر بـ3 بطاقات عبور للمونديال.. 4 أسئلة حول الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022
توفي محاولا إنقاذ سيدة من الموت.. شاب مسلم يتحول إلى بطل في بريطانيا
مصر في مواجهة 3 منتخبات عربية.. هذه تفاصيل الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022
الانهيار المتواصل لليرة.. مؤامرة غربية لتركيع تركيا أم أزمة اقتصادية تهدد أنقرة؟