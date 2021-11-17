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الحصاد (2021/11/16)

ناقشت ألسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2021/11/16) عدة ملفات من أبرزها: السودان.. واشنطن تدخل على خط الأزمة والبرهان يقدم تطمينات لها اليمن.. الأمم المتحدة تؤكد عدم علمها بانسحاب القوات المشتركة