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01:23
لوحات فنية مليئة بالجمال قابلة للأكل
الطعام والرسم لكل منهما شغفه الخاص، ولكن ظهر مؤخرا نوع جديد من الفن يجمع بينهما وهو الرسم على قوالب الحلوى، وهكذا يمكن إنتاج لوحات فنية قابلة للأكل.
16/11/2021
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