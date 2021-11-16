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كيس الراعي.. مبادرة فريدة للتعريف بأنواع الزهور والنباتات

لكل نبتة حكاية وفائدة ربما لم تخطر على بالنا، “كيس الراعي” مبادرة فريدة من نوعها أطلقها الدكتور رمزي الغزوي للتعريف بكل أنواع الزهور والنباتات.