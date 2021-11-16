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02:15

قصتي.. معاناة أم حسين مع العنف الزوجي

ترك العنف الزوجي آثاره النفسية والجسدية على العراقية أم حسين.. هنا قصة معاناتها قبل أن تهرب بطفليها.
16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202103:12 PM (مكة المكرمة)
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