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البث الحي
02:56

سكان الأمازون الأصليون.. نمط حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم

يعيش في منطقة حوض الأمازون بالبرازيل عشرات من قبائل السكان الأصليين ويمارسون حياتهم بطرق مختلفة، كاميرا الجزيرة زارت هذه المناطق واطلعت على حياة هذه القبائل.
16/11/2021
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