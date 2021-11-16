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المحكمة الاتحادية الأميركية تخلي سبيل ستيف بانون

أخلت المحكمة الاتحادية الأميركية سبيل ستيف بانون مستشار الرئيس الأميركي السابق بعد مثوله أمام المحكمة، على أن يحضر في ثاني جلسات محاكمته يوم الخميس المقبل.