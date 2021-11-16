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01:49

احتدام القتال بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تيغراي

قال مراسل الجزيرة في إثيوبيا إن القوات الفدرالية الإثيوبية شنت هجوما مضادا على مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، وسط احتدام المعارك بين الطرفين في مناطق مختلفة.
16/11/2021
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