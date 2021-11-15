56:46

الحصاد 2021/11/14

سلط جلال شهدا في ملف الحصاد بتاريخ 2021/11/14 الضوء على عدة ملفات منها:المظاهرات التي شهدتها العاصمة التونسية صد إجراءات قيس سعيد التي يعتبرها تونسيون انقلابا على الديمقراطية