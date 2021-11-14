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02:39
تركيا.. وادي "لوتش" يرتدي ثوب الخريف الملون
تركيا.. وادي “لوتش” يرتدي ثوب الخريف الملون
14/11/2021
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