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بعد إغلاق سببه كورونا.. بيت لحم تستقبل أولى المجموعات السياحية

شهدت مدينة بيت لحم دخول أولى المجموعات السياحية التي يسمح لها بالمبيت في المدينة، بعد انقطاع استمر نحو 20 شهرا بسبب جائحة كورونا.