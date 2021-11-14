تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:35

بعد إغلاق سببه كورونا.. بيت لحم تستقبل أولى المجموعات السياحية

شهدت مدينة بيت لحم دخول أولى المجموعات السياحية التي يسمح لها بالمبيت في المدينة، بعد انقطاع استمر نحو 20 شهرا بسبب جائحة كورونا.
14/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

ما قصة وادي السيليكون الذي تحول لعاصمة التكنولوجيا المتقدمة؟

مدة الفيديو 03 minutes 25 seconds

نزوح وشتات.. الحرب في تيغراي يتحمل المدنيون أوزارها

مدة الفيديو 02 minutes 14 seconds

حلويات خالية من السكر تعيد الابتسامة لمرضى السكري

مدة الفيديو 02 minutes 55 seconds

ماذا يحدث في البحر الأسود؟

مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds
مقاطع حول هذه القصة

ما قصة وادي السيليكون الذي تحول لعاصمة التكنولوجيا المتقدمة؟

مدة الفيديو 03 minutes 25 seconds

نزوح وشتات.. الحرب في تيغراي يتحمل المدنيون أوزارها

مدة الفيديو 02 minutes 14 seconds

حلويات خالية من السكر تعيد الابتسامة لمرضى السكري

مدة الفيديو 02 minutes 55 seconds

ماذا يحدث في البحر الأسود؟

مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة