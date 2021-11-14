57:15

الحصاد 2021/11/13

سلطت خديحة بن قنة الضوء في الحصاد بتاريخ 2021/11/13 على عدة ملفات منها الاحتجاجات في السودان رفضا لقرارات عبد الفتاح البرهان زسيطرة الحوثيين على الحديدة بعد انسحاب القوات المدعومة من الإمارات منها.