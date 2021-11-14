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57:15
الحصاد 2021/11/13
سلطت خديحة بن قنة الضوء في الحصاد بتاريخ 2021/11/13 على عدة ملفات منها الاحتجاجات في السودان رفضا لقرارات عبد الفتاح البرهان زسيطرة الحوثيين على الحديدة بعد انسحاب القوات المدعومة من الإمارات منها.
13/11/2021
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