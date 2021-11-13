22:55

نشرة الثامنة "نشرتكم(2021/11/13)

رصدت نشرة الثامنة” نشرتكم” بتاريخ 2021/11/13 أهم القضايا التي تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي، ومنها: المظاهرات في الخرطوم ومدن مختلفة رفضا لقرارات البرهان.