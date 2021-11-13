تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
22:55
نشرة الثامنة "نشرتكم(2021/11/13)
رصدت نشرة الثامنة” نشرتكم” بتاريخ 2021/11/13 أهم القضايا التي تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي، ومنها: المظاهرات في الخرطوم ومدن مختلفة رفضا لقرارات البرهان.
13/11/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- أزمة اللاجئين على الحدود البولندية البيلاروسية.. هل تتحول إلى نزاع عسكري؟
play
مدة الفيديو 22 minutes 25 seconds
22:25
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/10)
play
مدة الفيديو 22 minutes 36 seconds
22:36
ما وراء الخبر- مقتل شاب في عقارب يفاقم الأزمة في تونس والغنوشي يعرض استقالته.. كيف يرد سعيد؟
play
مدة الفيديو 21 minutes 12 seconds
21:12
للقصة بقية- سر صفقة الغواصات
play
مدة الفيديو 49 minutes 25 seconds
49:25
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- أزمة اللاجئين على الحدود البولندية البيلاروسية.. هل تتحول إلى نزاع عسكري؟
play
مدة الفيديو 22 minutes 25 seconds
22:25
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/10)
play
مدة الفيديو 22 minutes 36 seconds
22:36
ما وراء الخبر- مقتل شاب في عقارب يفاقم الأزمة في تونس والغنوشي يعرض استقالته.. كيف يرد سعيد؟
play
مدة الفيديو 21 minutes 12 seconds
21:12
للقصة بقية- سر صفقة الغواصات
play
مدة الفيديو 49 minutes 25 seconds
49:25
المزيد من حوارية
الصحفية رشا الحرازي شخصية الأسبوع ومحاولة اغتيال الكاظمي حدثه الأهم
انسحاب مفاجئ من الحديدة.. هل استسلمت القوات المدعومة من الإمارات للحوثي أم نسقت معه؟
جدل محتدم على منصات التواصل بعد قرار يوتيوب حذف عداد عدم الإعجاب
ما وراء الخبر- أزمة اللاجئين على الحدود البولندية البيلاروسية.. هل تتحول إلى نزاع عسكري؟
الأكثر قراءة
لماذا يستخدم الفرنسيون عبارات وكلمات من اللغة العربية؟
كيف تتقي ارتفاع ضغط الدم دون أدوية؟
ولد قبل 200 عام وعاش تجارب النفي والسجن.. كيف تنبأت روايات دوستويفسكي بعالم اليوم؟
بجانب وظيفتك الأساسية.. 12 طريقة إضافية لكسب المال