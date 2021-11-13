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02:32

مخاوف من عودة جديدة لتنظيم الدولة إلى المشهد بأفغانستان

أحدثت التفجيرات الأخيرة التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابل وولايات أخرى حالة من القلق في الشارع الأفغاني، من إمكانية عودة تنظيم الدولة إلى المشهد من جديد.
13/11/2021
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