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01:11
العراق.. المعتصمون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء
صعّد المعتصمون العراقيون الرافضون لنتائج الانتخابات التشريعية احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء في منطقة كرادة مريم.
13/11/2021
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