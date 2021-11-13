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01:11

العراق.. المعتصمون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء

صعّد المعتصمون العراقيون الرافضون لنتائج الانتخابات التشريعية احتجاجاتهم عند بوابة المنطقة الخضراء في منطقة كرادة مريم.
13/11/2021
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