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الحصاد (2021/11/12)

ناقش محمد كريشان في الحصاد (2021/11/12) المواضيع التالية: – قرداحي لا تمسك بالمنصب ولا استقالة. – السفارة القطرية في كابل ترعى المصالح الأميركية بأفغانستان.