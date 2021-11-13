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57:24

الحصاد (2021/11/12)

ناقش محمد كريشان في الحصاد (2021/11/12) المواضيع التالية: – قرداحي لا تمسك بالمنصب ولا استقالة. – السفارة القطرية في كابل ترعى المصالح الأميركية بأفغانستان.
12/11/2021
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