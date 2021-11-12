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مناورات البحر الأحمر المشتركة.. هل هي إنذار بما قد يكون؟

بدأت في البحر الأحمر مناورات مشتركة بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة والبحرين. وتقول واشنطن إن هدف هذه المناورات هو حماية الملاحة وحفظ الاستقرار..