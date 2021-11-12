02:17

مسجد كتشاوة أيقونة العاصمة الجزائرية ومحراب الأئمة

يعد جامع كتشاوة من أشهر المساجد التاريخية بالعاصمة الجزائرية، وهو من أبرز وأروع المعالم التي تحتضنها منطقة القصبة التي تتوسط ساحة الشهداء.