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02:17
مسجد كتشاوة أيقونة العاصمة الجزائرية ومحراب الأئمة
يعد جامع كتشاوة من أشهر المساجد التاريخية بالعاصمة الجزائرية، وهو من أبرز وأروع المعالم التي تحتضنها منطقة القصبة التي تتوسط ساحة الشهداء.
12/11/2021
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