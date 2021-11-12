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مجلس سيادة جديد بالسودان يرأسه البرهان

أدى القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان القسم رئيسا لمجلس السيادة الجديد، كما أصدر قرارا برفع تجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية.