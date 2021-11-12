02:30

كاميرا الجزيرة ترصد أحوال اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

جالت كاميرا الجزيرة في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا ووصلت إلى أبعد نقطة تسمح بها السلطات البولندية للاقتراب من منطقة احتشاد اللاجئين،

اقرأ المزيد