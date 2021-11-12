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“المُنَستير لاريال“.. مسجد أندلسي بطراز معماري فريد

يعد مسجد قرية “المُنَستير لاريال” الأندلسية رمزا لهوية البلدة وأهم معالمها، بسبب معماره الفريد بين كافة المساجد التي أقيمت على أراضي إسبانيا على مر التاريخ.