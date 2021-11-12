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57:42

الحصاد 2021/11/11

ناقشت فدى باسيل في ملف الحصاد بتاريخ (2021/11/11) العديد من الملفات منها: الاحتجاجات في السودان عقب إعلان تشكيلة الجلس السيادي الجديد. مواصلة تأزم الموقف في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات
11/11/2021
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