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الحصاد 2021/11/11

ناقشت فدى باسيل في ملف الحصاد بتاريخ (2021/11/11) العديد من الملفات منها: الاحتجاجات في السودان عقب إعلان تشكيلة الجلس السيادي الجديد. مواصلة تأزم الموقف في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات