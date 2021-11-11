تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
22:36

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/10)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/10) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعراب الرئيس الفرنسي عن أسفه على سوء التفاهم مع الجزائر. كما رصدت حملة المقاطعة ضد “ديزني” (Disney).
10/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

ما وراء الخبر- مقتل شاب في عقارب يفاقم الأزمة في تونس والغنوشي يعرض استقالته.. كيف يرد سعيد؟

مدة الفيديو 21 minutes 12 seconds

للقصة بقية- سر صفقة الغواصات

مدة الفيديو 49 minutes 25 seconds

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/8)

مدة الفيديو 23 minutes 59 seconds

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/7)

مدة الفيديو 21 minutes 45 seconds
مقاطع حول هذه القصة

ما وراء الخبر- مقتل شاب في عقارب يفاقم الأزمة في تونس والغنوشي يعرض استقالته.. كيف يرد سعيد؟

مدة الفيديو 21 minutes 12 seconds

للقصة بقية- سر صفقة الغواصات

مدة الفيديو 49 minutes 25 seconds

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/8)

مدة الفيديو 23 minutes 59 seconds

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/7)

مدة الفيديو 21 minutes 45 seconds
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة