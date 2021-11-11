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22:36
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/10)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/10) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعراب الرئيس الفرنسي عن أسفه على سوء التفاهم مع الجزائر. كما رصدت حملة المقاطعة ضد “ديزني” (Disney).
10/11/2021
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